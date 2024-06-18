Российские власти настаивают, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, дала «незначительные результаты» и продемонстрировала бесполезность проведения переговоров без участия Москвы.

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, «провал» конференции «был ожидаем», так как «Запад не намеревался искать пути для мирного разрешения конфликта».

Дипломат отметила: попытки Киева представить эту встречу как событие мирового уровня обернулись «полным провалом». Хотя в мероприятии приняли участие свыше 90 стран мира, включая представителей Глобального Юга, РФ продолжает называть саммит исключительно западным.

При этом Захарова подчеркнула: Запад стремится не к миру в Украине, а к дальнейшей конфронтации, эскалации и расширению боевых действий с целью недостижимой мечты о «стратегическом поражении» России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты встречи, на которую Россию не пригласили, были «близки к нулю».

На брифинге Пескова спросили, не испортит ли отношения с этими странами тот факт, что такие страны, как Венгрия, Сербия и Турция, приняли участие во встрече и подписали заявление.

«Нет, это их не испортит. Мы, конечно, примем во внимание позицию, которую заняли эти страны, это важно для нас, и мы продолжим объяснять им наши доводы», — отметил Песков.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия готова положить конец войне, но он выдвинул условия для Украины — отказ от своих амбиций вступить в НАТО и вывод украинских сил из четырех регионов, на которые претендует Россия. Киев отверг эти предложения, как равносильные капитуляции.

Песков отметил, что «мирная инициатива» Путина остается в повестке дня, и подтвердил позицию Москвы, которая открыта для диалога.

При этом власти РФ, похоже, теперь на всех уровнях переходят на язык ультиматумов. Так, глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что если Киев отклонит предложение Путина, то Москва выдвинет новые, более жесткие условия.

К 29 месяцу войны Россия контролирует почти пятую часть Украины и с февраля постепенно продвигается на нескольких фронтах. Однако войска РФ так и не смогли занять ни одного крупного населенного пункта или получить контроль над всей территорией хотя бы одной из четырех областей, на которые Москва претендует.