Армения и Франция подписали новые соглашения о военном сотрудничестве, включая контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar.

«Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны <…> Новая важная веха — подписание контракта на приобретение гаубиц Caesar», — отметил глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.

Подписание состоялось в ходе визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию, где он посетил выставку Eurosatory 2024 и встретился со своим французским коллегой. Лекорню охарактеризовал их дискуссию как «теплую и продуктивную».

Кроме того, Армения заключила соглашение о сотрудничестве с франко-германским концерном KNDS, детали которого не раскрываются.

Ранее, в октябре 2023 года, Лекорню заявил о планах продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200. В декабре 2023 года агентство «Арменпресс» сообщало, что в Армению прибыли 24 французские бронемашины «Бастион». Всего ожидалась поставка 50 бронемашин. Также велись обсуждения насчет поставок артиллерийских систем Caesar и ракетных комплексов Mistral 3. Кроме того, Франция намерена обучать армянских солдат в области ПВО.

12 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о выходе страны из ОДКБ, но сроки этого решения еще не определены. В феврале Армения заморозила членство в ОДКБ, а в мае отказалась от финансирования деятельности организации.