Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что мирный саммит по урегулированию войны в Украине может состояться до предстоящих президентских выборов в США в ноябре. По его словам, потребность в такой конференции высокая. При этом Кассис не уточнил место проведения второй конференции.

Глава департамента международной безопасности швейцарского МИД Габриэль Люхингер допустил, что новый саммит может пройти в Саудовской Аравии. По его словам, на конференцию следует позвать Россию, для этой цели Эр-Рияд подходит как нельзя кстати.

В ходе переговоров в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня свыше 90 мировых лидеров заняли единую позицию, подчеркнув важность защиты ядерных объектов в Украине, обеспечения безопасности судоходных путей и портов в Черном и Азовском морях, освобождения всех военнопленных и возвращения перемещенных украинских детей и гражданских лиц.

Однако стороны решили не согласовывать «формулу мира» Владимира Зеленского, в частности, пункт о выводе российских войск из всех украинских территорий в границах 1991 года. В заявлении лишь в общих словах подчеркивается «важность уважения территориальной целостности Украины».

В совместном коммюнике страны также подчеркнули: война России против Украины продолжает причинять страдания и разрушения, и для достижения мира необходимо участие всех сторон.

Однако представители Индии, Бразилии, ОАЭ так и не подписали документ. Подпись отозвала и Руанда.

Саудовская Аравия тоже не подписала документ. Визит Зеленского в королевство в последнюю минуту на прошлой неделе, чтобы добиться поддержки наследного принца Мухаммеда бен Салмана, не принес больших плодов.

При этом вероятность того, что вторая встреча по Украине вообще состоится, не была упомянута в итоговом коммюнике. Равно как и вероятность, что мероприятие пройдет в Саудовской Аравии. Во время первого пленарного заседания представитель королевства лишь заявил, что Киев должен быть готов пойти на «трудный компромисс», чтобы положить конец конфликту.