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Россия сближается с КНДР
Президент России распорядился заключить соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей
Россия сближается с КНДР
Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: ЦТАК / Others
18 июня 2024 г.

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Принять предложение МИДа России о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в распоряжении главы государства.

В документе отмечается, что МИД во время переговоров может вносить в проект договора непринципиальные изменения. Подписание договора должно пройти на высшем уровне.

Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. Российско-северокорейские переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составе.

Последний раз президент России был в Пхеньяне в июле 2000 года. Этот визит станет первым официальным визитом российского лидера в КНДР за последние 23 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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