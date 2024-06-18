За последние несколько дней по меньшей мере около 140 человек в России обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, согласно сообщениям властей в понедельник. Эта вспышка может быть связана с готовыми к употреблению салатами.

В Москве 121 человек обратился за медицинской помощью с подозрением на ботулизм, процитировало в понедельник государственное информагентство ТАСС слова заместителя мэра города Анастасии Раковой. Она добавила, что 55 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 30 из них - в реанимации.

Телеграм-канал «112» написал утром во вторник, что число случаев отравления выросло до 195.

Двенадцать человек обратились за медицинской помощью по поводу подозрения на ботулизм в Нижнем Новгороде. По данным регионального минздрава, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Шесть человек были госпитализированы с симптомами ботулизма в Казани, городе примерно в 700 км к востоку от Москвы.

Чиновники здравоохранения, судя по всему, связали по крайней мере некоторые случаи заболевания в Москве с двумя марками готовых салатов. Роспотребнадзор приостановил продажу салатов до завершения расследования в субботу после того, как были зарегистрированы первые случаи отравления.

Один из салатов был в меню популярного сервиса доставки еды «Кухня на районе», работающего в Москве, Казани и ряде других городов. На выходных компания приостановила свою деятельность, заявив в онлайн-заявлении, что больше не предлагает салат с консервированной фасолью, а также будет проверять другие предлагаемые продукты.

Казанское управление Роспотребнадзора и Минздрав Нижнего Новгорода сообщили, что госпитализированные в двух городах ели салат, приготовленный «Кухней на районе».

Власти не дали окончательного ответа, действительно ли салаты были заражены ботулизмом. Ведется уголовное расследование.

Во вторник Следственный комитет отчитался о задержании руководителя, главы отдела качества и главы производственного отдела «Кухни на районе», не называя их имен.

Пищевой ботулизм – редкое заболевание, вызываемое токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum. Употребление в пищу продуктов, загрязненных токсином, может вызвать расстройство ЖКТ, паралич, затруднение дыхания, а иногда и смерть. Риск смертности при отравлении ботулотоксином составляет порядка 15-30%. Распространенными источниками являются неправильно консервированные или ферментированные продукты.