В результате израильских бомбардировок нескольких районов в центре Газы за ночь погибли по меньшей мере 17 человек, сообщают местные СМИ.

Среди них — удар по дому семьи Аль-Рай в Нусейрате в центральной части Газы, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек.

Палестинское информационное агентство Wafa также сообщило об израильских ударах по Рафаху на юге Газы, несмотря на объявленные ранее израильской армией «тактические паузы» в боевых действиях для облегчения доставки помощи.

Высокопоставленный израильский переговорщик заявил AFP, что десятки пленников, удерживаемых ХАМАС, с высокой степенью вероятности живы.

Переговорщик, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Израиль не может закончить войну, не добившись освобождения всех пленных, поскольку, по его мнению, переговоры с ХАМАС «могут затянуться на 10 лет».

Палестинское движение ранее заявляло, что согласится только на сделку, гарантирующую постоянное прекращение огня в Газе, поскольку опасается, что Израиль может продолжить атаки после выполнения первой фазы плана.

Израильский чиновник заявил агентству AFP, что если соглашение с ХАМАС не будет достигнуто, то израильская армия «продолжит воевать в секторе Газа не менее интенсивно, чем сейчас».

«По-другому, но интенсивно», — добавил он.

Более 37 тыс. палестинцев погибли в войне Израиля с сектором Газа с 7 октября. В кусках отрезанного от внешнего мира эксклава находятся порядка 2.2 млн палестинцев. Полоса земли лежит в руинах и пребывает в ситуации острого гуманитарного кризиса.

Тем временем в США два законодателя-демократа, которые препятствовали крупной продаже оружия Израилю, включая 50 истребителей F-15, теперь согласились поддержать ее. Об этом сообщает издание Washington Post.

Со ссылкой на трех неназванных чиновников газета сообщила, что представитель нижней палаты Грегори Микс и сенатор Бен Кардин в итоге одобрили сделку после сильного давления со стороны администрации Байдена.