По меньшей мере 9 человек арестованы при попытке проникнуть в дом Нетаньяху

Израильская полиция применила водометы при разгоне протестующих, которые попытались прорваться к резиденции Биньямина Нетаньяху. Участники антиправительственных демонстраций требовали отставки премьер-министра и проведения досрочных выборов. Сообщается, что меньшей мере 9 человек арестованы. Двое протестующих получили легкие ранения и были доставлены в больницу. Момент столкновений между силовиками и демонстрантами попал на видео. #Израиль #Нетаньяху #Иеурусалим