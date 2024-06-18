ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
По меньшей мере 9 человек арестованы при попытке проникнуть в дом Нетаньяху
Израильская полиция применила водометы при разгоне протестующих, которые попытались прорваться к резиденции Биньямина Нетаньяху. Участники антиправительственных демонстраций требовали отставки премьер-министра и проведения досрочных выборов. Сообщается, что меньшей мере 9 человек арестованы. Двое протестующих получили легкие ранения и были доставлены в больницу. Момент столкновений между силовиками и демонстрантами попал на видео. #Израиль #Нетаньяху #Иеурусалим
По меньшей мере 9 человек арестованы при попытке проникнуть в дом Нетаньяху / Others
18 июня 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us