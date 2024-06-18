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Тихоокеанский флот РФ начал учения с участием около 40 кораблей и морской авиации
В учениях Тихоокеанского флота РФ принимают участие около 40 кораблей и судов, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Маневры продлятся 10 дней, с 18 по 28 июня, в акватории Тихого океана, а также Японского и Охотского морей. Сообщается, что морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров. #Россия #Тихийокеан #флотРФ
Тихоокеанский флот РФ начал учения с участием около 40 кораблей и морской авиации / Others
18 июня 2024 г.
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