Тихоокеанский флот РФ начал учения с участием около 40 кораблей и морской авиации

В учениях Тихоокеанского флота РФ принимают участие около 40 кораблей и судов, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Маневры продлятся 10 дней, с 18 по 28 июня, в акватории Тихого океана, а также Японского и Охотского морей. Сообщается, что морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров. #Россия #Тихийокеан #флотРФ