ПОЛИТИКА
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Число погибших во время ночной израильской атаки на лагерь беженцев выросло до 17
Израильская армия ударила по лагерям беженцев «Нусейрат» и «Бурайдж». Сообщается, что 17 человек погибли. С 7 октября 2023 года жертвами атак израильской армии в секторе Газа стали 37 372 палестинцев, среди них 15 694 детей. #Нусейрат #Газа # Израиль
Израильская армия ударила по лагерям беженцев «Нусейрат» и «Бурайдж». Сообщается, что 17 человек погибли. С 7 октября 2023 года жертвами атак израильской армии в секторе Газа стали 37 372 палестинцев, среди них 15 694 детей. / Others
18 июня 2024 г.
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