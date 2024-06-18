Число погибших во время ночной израильской атаки на лагерь беженцев выросло до 17

Израильская армия ударила по лагерям беженцев «Нусейрат» и «Бурайдж». Сообщается, что 17 человек погибли. С 7 октября 2023 года жертвами атак израильской армии в секторе Газа стали 37 372 палестинцев, среди них 15 694 детей. #Нусейрат #Газа # Израиль