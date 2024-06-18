Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин «пытается усидеть на двух стульях», спонсируя военные действия России и одновременно пытаясь поддерживать отношения с европейскими союзниками.

«В долгосрочной перспективе это не сработает», — отметил Столтенберг во время визита в Вашингтон. США и руководство НАТО подозревают Китай в том, что он помогает России обходить западные санкции и тайно поставляет оружие, которое Кремль использует на фронте против Украины. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно опровергал эту информацию, подчеркивая, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.

На вопрос, что члены НАТО могут сделать в отношении того, что Китай поддерживает Россию, Столтенберг отметил: идет «постоянный разговор» о возможных санкциях. По его словам, КНР «передает много технологий, [таких как] микроэлектроника, которая имеет ключевое значение для России при создании ракет и оружия, которое они используют против Украины».

По его словам, «на каком-то этапе мы должны рассмотреть вопрос о каких-то экономических издержках, если Китай не изменит свое поведение».

Пекин уже находится под некоторыми западными санкциями за поддержку России — в прошлом месяце США объявили об ограничениях, которые коснутся примерно 20 фирм, базирующихся в Китае и Гонконге. Кроме того, в мае США также внесли в санкционный список более 300 компаний из КНР и ОАЭ за их связи с Россией.

Пекин отстаивает свои деловые связи с Москвой, подчеркивая, что не продает летальное оружие и «осмотрительно обращается с экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами».

Однако доводы Пекина не убеждают США, которые намерены заставить китайский бизнес отказаться от поддержки Москвы в ее конфликте с Украиной. Впрочем, в Европе такой агрессивный подход по отношению к КНР не разделяют, опасаясь, что санкции против Китая больнее всего ударят прежде всего по самим европейцам.