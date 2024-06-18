Корпоративные боссы Франции торопятся установить отношения с ультраправыми силами Марин Ле Пен на фоне успеха ее партии на выборах в Европарламент и грядущей победы на парламентских выборах в Пятой республике. Судя по опросам общественного мнения, партию Ле Пен поддерживает более 30% французов. В то время как партию президента Эммануэля Макрона — лишь 19% избирателей.

Кроме того, корпорации недовольны программой левого альянса, который предлагает радикальные меры в сфере налогообложения.

Четыре высокопоставленных руководителя и банкира сообщили газете Financial Times (FT), что левые будут еще хуже для бизнеса, чем «Национальное объединение‎»‎ Марин Ле Пен и ее антииммиграционная политика.

«Экономическая политика Ле Пен — это скорее чистый лист, который, по мнению бизнеса, они могут помочь направить в правильном направлении», — отметил один из собеседников газеты.

Другой представитель французского бизнеса добавил: «Если бы вы сказали мне две недели назад, что деловой мир будет болеть за Ле Пен и не будет рассчитывать на [президента Эммануэля] Макрона, я бы не поверил».

Заместитель Ле Пен Джордан Барделла, который, как ожидается, станет премьер-министром, если «‎Национальное объединение»‎ получит абсолютное большинство, уже начал обхаживать бизнес-лидеров на закрытых встречах в последние месяцы, уточняет FT.

Рынки отреагировали на политическую неопределенность из-за действий Макрона: французский фондовый рынок Cac 40 просел вниз более чем на 5% в период между объявлением о выборах чуть более недели назад и закрытием 17 июня.

Другой высокопоставленный руководитель французской компании в беседе с изданием отметил: перспектива того, что крайне правые или левые партии будут определять экономическую стратегию Франции, — это «выбор между чумой и холерой».

И крайне правые, и альянс левых сил хотят радикально порвать с дружественной к бизнесу экономической политикой Макрона. На этом фоне президент выглядит единственным «‎светочем»‎ для бизнес кругов. Макрон снизил производственные налоги для корпораций, упростил процедуру увольнения работников компаниями и привлек иностранные компании, включая JPMorgan Chase, Pfizer и Amazon, для инвестирования во Францию. Безработица снизилась, а рецессия не наступила, как в других странах Европы.

Однако выбирать парламент будет не только бизнес, а рядовые французы, которые порядком устали от Макрона и готовы выбрать какую угодно другую власть, лишь бы не президентскую партию.