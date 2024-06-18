НАТО продолжает требовать от своих членов повышать расходы на военное оборудование и оборону. Пока только 20 из 32 стран НАТО достигнут цели альянса по выделению как минимум 2% ВВП на оборону в этом году, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«По всей Европе и в Канаде союзники по НАТО в этом году увеличивают расходы на оборону на 18%, это самый большой рост за последние десятилетия, 23 союзника собираются потратить 2% ВВП или более на оборону в этом году», — отметил политик.

Выступая ранее в аналитическом центре Wilson Center, Столтенберг сказал, что увеличение расходов союзников на оборону «хорошо для Европы и хорошо для Америки, тем более что большая часть этих дополнительных денег тратится здесь, в США».

Он подчеркнул, что члены блока увеличили военные расходы после того, как Россия захватила Крым у Украины в 2014 году. Политик отметил: когда лидеры НАТО установили целевой показатель в 2% ВВП на своем саммите в 2014 году, только три члена — США, Греция и Великобритания — соответствовали этому показателю. В то время в альянсе было 28 членов. Сейчас в НАТО 32 члена.

Однако, уточнил Столтенберг, этих цифр все равно недостаточно. В беседе с президентом США Джо Байденом генсек признал: несмотря на то, что сейчас рекордное количество стран НАТО тратят на оборону более 2% ВВП, этого все равно мало.

Байден сказал, что альянс переживает один из самых важных моментов для Европы со времен Второй мировой войны, на фоне продолжающейся уже 29 месяцев войны в Украине.

«Мы укрепили восточный фланг НАТО, дав понять, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — подчеркнул Байден.

Расходы на оборону НАТО в последние годы стали предметом ожесточенных споров, особенно после того, как бывший президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в том, что они слишком мало тратят на свою безопасность и полагаются на защиту США.

Ранее в этом году Politico со ссылкой на источники сообщило, что Трамп якобы заявил европейцам, что не США будут защищать членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону. Более того, экс-президент якобы пригрозил, что даже будет поощрять Россию нападать на них.