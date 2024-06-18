Китай 17 июня начал антидемпинговое расследование в отношении свинины из Евросоюза. Этот шаг сильнее всего ударит по Испании, Нидерландам и Дании, которые считаются основными поставщиками свинины в КНР. Как пишет агентство Reuters, мера Пекина стала ответом на решение ЕС ограничить ввоз китайских электромобилей и ввести заградительные пошлины.

Министерство торговли Китая объявило, что расследование по поводу ввоза свинины будет сосредоточено как на свежих, охлажденных и замороженных отрубах, так и на свиных кишках, мочевых пузырях и желудках. По уточнению ведомства, расследование было инициировано после жалобы, поданной Ассоциацией животноводства Китая 6 июня от имени китайской свиноводческой отрасли.

12 июня Еврокомиссия объявила о введении с июля рекордных пошлин в размере до 38,1% на импортные китайские автомобили. Мировые продовольственные компании были в состоянии повышенной готовности к ответным тарифам со стороны Китая.

Испания остается основным поставщиком свинины в Китай, группа производителей свинины Interporc заявила, что будет полностью сотрудничать с расследованием, проводимым китайскими властями. Фирма уточнила, что европейские производители свинины будут иметь возможность продолжать экспорт в Китай без пошлин, пока ведется расследование, до принятия решения и объявления о тарифах китайской стороной.

Министерство торговли Китая заявило, что расследование должно быть завершено к 17 июня 2025 года, но при необходимости может быть продлено еще на шесть месяцев.

Группа лоббистов Danish Agriculture & Food Council предупредила, что сектор свинины в стране «невероятно сильно пострадает» от любых ограничений на продажи в Китай.

Поставщики свинины из Южной Америки, США и России могут оказаться среди тех, кто получит долю рынка, если Пекин ограничит импорт из Европейского союза.

Представитель Европейской комиссии заявил, что блок не обеспокоен тем, что Китай начал расследование, и уточнил, что ЕС вмешается, чтобы обеспечить соответствие расследования всем действующим правилам Всемирной торговой организации.

На долю ЕС приходится более половины всего экспорта свинины в Китай, около четверти из них — поставки из Испании. Рынок оценивается в $6 млрд.