Президент Джо Байден во вторник представит новые правила, облегчающие мигрантам, состоящим в браке с гражданами США, процесс получения статуса постоянного жителя. Об этом сообщили в Белом доме.

Новые правила не будут расширять права на получение постоянного вида на жительство, а скорее упростят процесс для тех, кто уже имеет на это право.

В частности, будет отменено требование покинуть страну в рамках процесса подачи заявления.

Новые правила будут применяться к тем, кто находится в стране не менее 10 лет и состоял в браке с гражданином США до 17 июня 2024 года. По оценкам Белого дома, это около 500 тыс. человек. Кроме того, иметь на это право будут около 50 тыс. приемных детей граждан США .

Тем, кто получит разрешение на работу, будет предоставлено право находиться в Соединенных Штатах до трех лет, пока они будут подавать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Получив постоянный вид на жительство — так называемую «грин-карту», — человек теоретически сможет впоследствии претендовать на гражданство.

«Мы объявляем о потенциальной оптимизации процессов, чтобы свести к минимуму бюрократию, минимизировать трудности, которые создает необходимость покинуть страну», — сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации перед объявлением.

Однако «только Конгресс может провести <…> всеобъемлющую реформу нашего иммиграционного законодательства и законодательства о предоставлении убежища», — добавил другой чиновник.

Предыдущий двухпартийный иммиграционный пакет, который Байден продвигал в Конгрессе, должен был ввести самую строгую политику за последние десятилетия, но провалился, когда республиканцы отказались от сделки.

Совсем недавно Байден подписал указ, закрывающий границу для просителей убежища после превышения определенных ежедневных лимитов — шаг, который сразу же вызвал критику со стороны избирателей более левых взглядов и юридический протест со стороны правозащитных групп.

Администрация защищает свой указ о предоставлении убежища и характеризует усилия Конгресса как «самый жесткий и справедливый комплекс реформ за последние десятилетия».

Тем временем Трамп называет иммигрантов «отравляющими кровь страны» и обещает массовые депортации тех, кто находится в стране нелегально.

Во вторник администрация Байдена также намерена упростить процесс получения рабочих виз для детей, нелегально прибывших в США в детстве, — так называемых «мечтателей», — если они окончили колледж и могут претендовать на «высококвалифицированную» должность.