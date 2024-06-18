Монгольский оппозиционный политик был забит до смерти. Об этом сообщила его партия в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в этом месяце.

Погибший был членом Демократической партии (ДП) и губернатором города Сант-Сум в центральной Монголии.

Мужчина был убит 15 июня, говорится в сообщении партии.

Местные СМИ называют погибшего Б. Баянмунх, а в заявлении его партии он был назван «ББ».

«Около 10 часов вечера Б. был убит во время встречи пяти членов МНП в первом туре парламентских выборов», — говорится в заявлении ДП, где упоминается аббревиатура правящей Монгольской народной партии.

В Монголии, стране с населением 3,5 млн человек, 28 июня должны состояться парламентские выборы.

Насилие во время избирательных кампаний — редкое явление в демократической стране, расположенной между Китаем и Россией, где в СМИ представлены все оттенки политического спектра, а конфронтационные дебаты — обычное дело.

Но критики говорят, что в стране снижается уровень верховенства закона.

«Эти выборы проходят под всевозможным давлением, таким как сильное давление со стороны правительства и шпионаж», — говорится в заявлении ДП.