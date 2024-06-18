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Главный муфтий Ростовской области: заключенные не собирались отпускать заложников
Главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов рассказал о разговоре с захватчиками ростовского СИЗО перед штурмом. Напомним, 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. В ходе штурма всех их ликвидировали, а находившихся в плену освободили. #Ростов #СИЗО #Россия
Главный муфтий Ростовской области: заключенные не собирались отпускать заложников / Others
18 июня 2024 г.
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