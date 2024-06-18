Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал НАТО «прекратить перекладывать вину» и «сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса» после того, как генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг обвинил Пекин в разжигании войны в Украине из-за поддержки РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку российского вторжения в Украину. На это во вторник Пекин ответил, что НАТО «следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай».

«Мы советуем [НАТО] прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса», — подчеркнул Линь Цзянь.

Стратегическое партнерство между Китаем и Россией укрепилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако Пекин отвергает обвинения Запада в поддержке Москвы. На прошлой неделе страны «Группы семи» заявили о продлении мер против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ.

Ранее Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии на выходных из-за отсутствия РФ на мероприятии.