ПОЛИТИКА
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Китай парирует выпады НАТО
МИД Китая призвал НАТО прекратить обвинения и заняться политическим урегулированием кризиса в Украине. Ранее генсек альянса Столтенберг обвинил Пекин в поддержке войны РФ в Украине
Китай парирует выпады НАТО
Линь Цзянь / Фото: Reuters / Others
18 июня 2024 г.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал НАТО «прекратить перекладывать вину» и «сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса» после того, как генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг обвинил Пекин в разжигании войны в Украине из-за поддержки РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку российского вторжения в Украину. На это во вторник Пекин ответил, что НАТО «следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай».

«Мы советуем [НАТО] прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса», — подчеркнул Линь Цзянь.

Стратегическое партнерство между Китаем и Россией укрепилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако Пекин отвергает обвинения Запада в поддержке Москвы. На прошлой неделе страны «Группы семи» заявили о продлении мер против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ.

Ранее Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии на выходных из-за отсутствия РФ на мероприятии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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