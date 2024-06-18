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ЕС упростит визовый режим с Казахстаном?
О начале переговоров об упрощении визовых процедур между Казахстаном и Евросоюзом заявил чиновник из Брюсселя
ЕС упростит визовый режим с Казахстаном?
Изображение сгенерировано ИИ / Others
18 июня 2024 г.

Дипломаты Казахстана и ЕС начали переговоры об упрощении визового режима между странами. Об этом заявил чиновник Евросоюза Дэвид О’Салливан во время визита в Астану.

«Мы смогли запустить переговоры по упрощению визовых процедур, что в свою очередь, привнесет свой вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества», — сообщил спецпосланник Евросоюза по санкциям О'Салливан.

В ходе общения с прессой по итогам официального визита чиновник Евросоюза также отметил благоприятное развитие отношений между Астаной и Брюсселем, сообщает агентство «Казинформ».

«Мы являемся важными партнерами. ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Также мы наладили весьма важное стратегическое партнерство», — сказал спецпосланник ЕС.

Это уже третий визит О’Салливана в Казахстан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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