ПОЛИТИКА
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Жители РФ подорвались в прифронтовой области
Губернатор Богомаз сообщил о двух погибших и одном раненом в Климовском районе
Жители РФ подорвались в прифронтовой области
Александр Богомаз / Фото: avbogomaz / Others
18 июня 2024 г.

Жители Климовского района Брянской области вошли в приграничную запретную зону, игнорируя предупреждающие знаки, и подорвались на мине, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь», — написал Богомаз. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор призвал местных жителей не посещать приграничные территории, особенно где установлены предупреждающие знаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение отказывать в компенсации гражданам, нарушающим запрет на въезд в населенные пункты, где действует режим ЧС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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