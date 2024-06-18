Жители Климовского района Брянской области вошли в приграничную запретную зону, игнорируя предупреждающие знаки, и подорвались на мине, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь», — написал Богомаз. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор призвал местных жителей не посещать приграничные территории, особенно где установлены предупреждающие знаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение отказывать в компенсации гражданам, нарушающим запрет на въезд в населенные пункты, где действует режим ЧС.