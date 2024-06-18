ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Громкое обвинение Украины в адрес РФ
Украинские правоохранители начали расследование после обнаружения обезглавленного тела военнослужащего ВСУ
Громкое обвинение Украины в адрес РФ
Фото: @AndriyKostinUa / Others
18 июня 2024 г.

В Донецкой области был обезглавлен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, за преступлением стоят российские силы. Генпрокурор Андрей Костин в соцсети X заявил, что украинские прокуроры начали расследование.

В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям. В рамках следствия принимаются меры для установления обстоятельств и проверки причастности российских военнослужащих к преступлению.

«Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке», — заявил Костин. По его словам, это «очередное доказательство», что военные преступления российских войск в Украине носят систематический характер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us