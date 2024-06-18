В Донецкой области был обезглавлен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, за преступлением стоят российские силы. Генпрокурор Андрей Костин в соцсети X заявил, что украинские прокуроры начали расследование.

В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям. В рамках следствия принимаются меры для установления обстоятельств и проверки причастности российских военнослужащих к преступлению.

«Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке», — заявил Костин. По его словам, это «очередное доказательство», что военные преступления российских войск в Украине носят систематический характер.