ПОЛИТИКА
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«Добро пожаловать, Путин»: как Пхеньян украсили в преддверии визита Президента России
Плакаты с приветствием «Добро пожаловать, Путин» и российские флаги появились на улицах столицы Северной Кореи. Президент России посетит Пхеньян с двухдневным визитом по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. С 2000 года это его первый визит в КНДР. #КНДР #Россия #Путин
Плакаты с приветствием «Добро пожаловать, Путин» и российские флаги появились на улицах столицы Северной Кореи. Президент России посетит Пхеньян с двухдневным визитом по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. С 2000 года это его первый визит в КНДР. / Others
18 июня 2024 г.
Истории
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