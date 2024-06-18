«Добро пожаловать, Путин»: как Пхеньян украсили в преддверии визита Президента России

Плакаты с приветствием «Добро пожаловать, Путин» и российские флаги появились на улицах столицы Северной Кореи. Президент России посетит Пхеньян с двухдневным визитом по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. С 2000 года это его первый визит в КНДР. #КНДР #Россия #Путин