Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению и Францию в эскалации конфликта в регионе Южного Кавказа. В заявлении министерства говорится, что ответственность за обострение ситуации полностью ляжет на руководство Армении и «диктатуру Макрона».

Азербайджан утверждает, что, несмотря на предупреждения, Франция продолжает обеспечивать Армению смертоносными артиллерийскими установками и другими видами оружия. «Обеспечение Францией Армении смертоносными и наступательными артиллерийскими установками и другими видами оружия является очередным доказательством провокационной деятельности Франции в регионе Южного Кавказа», — заявили в Минобороны Азербайджана.

Министерство также подчеркнуло, что подписанный контракт между Францией и Арменией на покупку самоходных артиллерийских установок Caesar подтверждает эту позицию. Азербайджан также обвинил Францию в препятствовании нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, назвав политику Парижа «милитаризацией и геополитическими интригами».

«Режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению устойчивого мира в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Армения и Франция подписали новые соглашения о военном сотрудничестве, включая контракт на поставку артиллерийских установок Caesar. Глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню заверил, что отношения его страны с Арменией в области обороны будут укрепляться.

Подписание состоялось во время визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию, где он посетил выставку Eurosatory 2024 и встретился со своим французским коллегой. Кроме того, Армения заключила соглашение о сотрудничестве с франко-германским концерном KNDS, детали которого не раскрываются.