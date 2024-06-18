Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал администрацию Байдена в своем недавнем видеообращении, назвав «немыслимой» ситуацию, в которой ближайший союзник еврейского государства удерживает поставки вооружений в Израиль.

В своем обращении Нетаньяху заявил, что пожаловался госсекретарю США Энтони Блинкену на приостановку поставок ряда боеприпасов в Израиль. В ответ Блинкен якобы заверил его, что правительство США работает над тем, чтобы отменить ограничения на поставки оружия Израилю.

«Когда госсекретарь Блинкен недавно был здесь, в Израиле, у нас состоялся откровенный разговор. Я сказал, что глубоко ценю поддержку, которую США оказывали Израилю с самого начала войны, — заявил Нетаньяху. — Но я также сказал кое-что еще. Я сказал, что немыслимо, чтобы в последние несколько месяцев администрация удерживала оружие и боеприпасы для Израиля».

«Госсекретарь Блинкен заверил меня, что администрация [Байдена — ред.] день и ночь работает над устранением этих проблем. Я, конечно, надеюсь, что это так. Так и должно быть», — посетовал Нетаньяху.

В опубликованном обращении премьер Израиля также сравнил себя с Черчиллем, а палестинцев с нацистами. «Во время Второй мировой войны Черчилль сказал Соединенным Штатам: «Дайте нам инструменты, и мы сделаем свою работу». И я говорю: дайте нам инструменты, и мы закончим работу намного быстрее», — подытожил Нетаньяху.

8 мая президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю, если он начнет крупную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. В тот же день министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю из-за ситуации в Рафахе, включая поставки авиабомб большой мощности.

Это стало первым случаем с момента израильской агрессии в октябре, когда США остановили поставки оружия, предназначенного для израильских военных.

10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о временной паузе, а не о полном прекращении поставок. Госдепартамент уточнил, что приостановлена передача только одной партии боеприпасов, но пересматриваются и другие военные поставки.