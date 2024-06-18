Турция вырвала победу у дебютанта Евро-2024 Грузии. Сборная Турции одержала непростую победу над грузинской командой, для которой этот чемпионат Европы стал дебютным.

Открыв счет на 25-й минуте усилиями Мерта Мюлдюра, турки позволили сопернику отыграться еще до перерыва — отличился Жорж Микаутадзе.

После перерыва подопечные Винченцо Монтеллы продолжили играть первым номером. Гол 19-летнего Арды Гюлера вывел Турцию вперед — 2:1. Юный форвард стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы (19 лет и 114 дней). Тем самым он превзошел португальца Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота Греции.

Грузины бросились отыгрываться, но упустили несколько стопроцентных моментов. А на последних минутах Актюркоглу окончательно снял вопросы о победителе, забив третий мяч в пустые ворота — 3:1.

Несмотря на поражение, дебютанты Евро показали достойную игру и заслужили аплодисменты. Турция же ожидаемо стартовала с победы, но ей предстоит упорная борьба на пути в плей-офф.