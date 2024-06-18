США и Индия укрепляют стратегическое партнерство. В ходе визита советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Нью-Дели, Вашингтон и Нью-Дели договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны и технологий. Салливан встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом для обсуждения прогресса в рамках Инициативы по критическим современным технологиям, запущенной странами в 2022 году. Инициатива открывает путь к совместной работе над производством полупроводников, развитием ИИ и другими передовыми разработками.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего сближения, сфокусировавшись на финансировании инноваций в сферах полупроводников, чистой энергетики и машинного обучения. Также обсуждалась возможность объединения систем сухопутных войск. США и Индия договорились убрать давние препятствия в торговле. Инициатива открывает путь для сотрудничества в сфере производства полупроводников и развития искусственного интеллекта, что позволит американской компании General Electric создать совместное предприятие с индийской Hindustan Aeronautics для производства реактивных двигателей в Индии.

Салливан также провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и главой МИД Субраманьямом Джайшанкаром, подтвердив приверженность укреплению связей Нью-Дели и Вашингтона. В последнее время Индия и США сблизились, поскольку обе страны с опаской относятся к растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В прошлом году Моди был удостоен торжественного государственного визита, в ходе которого он и президент США Джо Байден назвали отношения между Индией и США одними из самых значимых в мире.

Однако связи также подверглись испытанию после того, как в прошлом году американские прокуроры обвинили индийского чиновника в организации заговора с целью убийства лидера сикхских сепаратистов в Нью-Йорке. Визит Салливана в Нью-Дели происходит на фоне экстрадиции из Чехии в США гражданина Индии, обвиняемого в заказном убийстве и сговоре с целью совершения заказного убийства, которое было предотвращено американскими властями. Это уже второе за последнее время обвинение в причастности индийских чиновников к попыткам убийства сикхских сепаратистских деятелей, проживающих в Северной Америке.

В сентябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что есть обоснованные подозрения в потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара. Хотя Индия отвергла обвинения Трюдо, она сформировала следственный комитет для изучения обвинений, выдвинутых США.