Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели 18 июня телефонные переговоры, в ходе которых обменялись поздравлениями по случаю праздников.

«Премьер-министр Пашинян поздравил нашего уважаемого президента с праздником Курбан-байрам, а наш уважаемый президент поздравил премьер-министра Пашиняна с наступающим праздником Вардавар-Преображение Господне», — говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с недавним наводнением на севере Армении. Оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.

Стороны указали на важность продолжения переговоров спецпредставителей и подтвердили достигнутые договоренности. Лидеры государств также отметили продолжающийся диалог между официальными лицами и обсудили региональную и международную повестку.