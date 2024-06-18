ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений
Президент Турции и премьер Армении в телефонном разговоре подтвердили намерение нормализовать отношения без предварительных условий
Президент Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений
Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
18 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели 18 июня телефонные переговоры, в ходе которых обменялись поздравлениями по случаю праздников.

«Премьер-министр Пашинян поздравил нашего уважаемого президента с праздником Курбан-байрам, а наш уважаемый президент поздравил премьер-министра Пашиняна с наступающим праздником Вардавар-Преображение Господне», — говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с недавним наводнением на севере Армении. Оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.

Стороны указали на важность продолжения переговоров спецпредставителей и подтвердили достигнутые договоренности. Лидеры государств также отметили продолжающийся диалог между официальными лицами и обсудили региональную и международную повестку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us