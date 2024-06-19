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Нефтебаза в Ростовской области горела больше суток (видео)
О ликвидации пожара на нефтехранилищах в Азове рано утром в среду сообщили в МЧС РФ — более чем через сутки после атаки БПЛА
Нефтебаза в Ростовской области горела больше суток (видео)
Фото: кадр из видео очевидцев, опубликованного в Telegram / Others
19 июня 2024 г.

Пожар на нефтебазе в городе Азов на юге Ростовской области продолжается уже более 24 часов, сообщили местные экстренные службы.

Об этом же свидетельствовали распространенные в социальных сетях в ночь на среду видео с места событий.

Несколько резервуаров для хранения нефти были охвачены огнем после удара беспилотника рано утром во вторник. По словам источников в разведке Украины, атака была проведена Службой безопасности Украины (СБУ).

«Пожар в Азовском районе был локализован на площади 3200 квадратных метров в 05:30», — говорится в сообщении МЧС на платформе Telegram в среду.

Источник сообщил Reuters, что атаке подверглись склады ЗАО «Азовпродукт» и ООО «ДонТерминал», где в общей сложности находятся 22 топливных бака.

Киев часто заявлял, что удары по энергетической, военной и транспортной инфраструктуре России подрывают военные усилия Москвы.

Город Азов расположен на реке Дон и находится примерно в 16 км от Азовского моря.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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