Пожар на нефтебазе в городе Азов на юге Ростовской области продолжается уже более 24 часов, сообщили местные экстренные службы.

Об этом же свидетельствовали распространенные в социальных сетях в ночь на среду видео с места событий.

Несколько резервуаров для хранения нефти были охвачены огнем после удара беспилотника рано утром во вторник. По словам источников в разведке Украины, атака была проведена Службой безопасности Украины (СБУ).

«Пожар в Азовском районе был локализован на площади 3200 квадратных метров в 05:30», — говорится в сообщении МЧС на платформе Telegram в среду.

Источник сообщил Reuters, что атаке подверглись склады ЗАО «Азовпродукт» и ООО «ДонТерминал», где в общей сложности находятся 22 топливных бака.

Киев часто заявлял, что удары по энергетической, военной и транспортной инфраструктуре России подрывают военные усилия Москвы.

Город Азов расположен на реке Дон и находится примерно в 16 км от Азовского моря.