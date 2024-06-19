Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал полную поддержку России в войне с Украиной на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду. Путин поблагодарил Кима за поддержку и сказал, что две страны подпишут соглашение об укреплении партнерства.

Визит Путина в Пхеньян проходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу соглашения о поставках оружия, в рамках которого Северная Корея поставляет России крайне необходимые боеприпасы для продолжения войны в Украине.

«Новый основополагающий документ станет основой наших отношений на долгую перспективу», — цитируют слова Путина агентства «ТАСС» и «РИА Новости».

Северная Корея находится под жесткими экономическими санкциями Совета Безопасности ООН в связи с ее ядерными оружейными разработками и ракетными программами.

Ким заявил, что отношения между Москвой и Пхеньяном находятся на новом уровне, превосходящем связи советских времен.

«Пламенная дружба двух стран будет становиться все более монолитной», — передают российские информагентства слова Кима.

Путин поблагодарил КНДР за «последовательную и неизменную поддержку российской политики, в том числе на украинском направлении».

Ким заявил, что его страна «полностью поддерживает и солидарна с российским правительством, армией и народом в проведении специальной военной операции в Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности».

Перед началом переговоров Ким приветствовал Путина пышной церемонией на главной площади города, где представил ключевых членов руководства КНДР. В их числе — глава МИД Чо Сон Хуи, советник и секретарь партии Чо Ен Вон, а также влиятельная Ким Ё Чжон, которая приходится лидеру КНДР родной сестрой.

Толпы людей выстроились на улицах, чтобы приветствовать кортеж Путина, скандируя «Добро пожаловать, Путин!» и размахивая цветами и флагами Северной Кореи и России.

Путина в поездке сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, включая вице-премьера Дениса Мантурова, министра обороны Андрея Белоусова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Американские и южнокорейские официальные лица обвиняют Пхеньян в предоставлении РФ артиллерии, ракет и другого военного оборудования для использования в Украине. Предположительно, в обмен Москва поставляет военные технологии и продовольствие.

И Пхеньян, и Москва отрицают обвинения в поставках северокорейского оружия, что нарушило бы многочисленные санкции Совбеза ООН, которые РФ ранее поддержала.

Южнокорейские аналитики говорят, что Ким, скорее всего, будет добиваться от России более значительных экономических выгод и более передовых военных технологий, хотя его более деликатные беседы с Путиным вряд ли будут преданы огласке.

«Северная Корея поставляет России значительное количество боеприпасов <…> и другое оружие для использования в Украине. Иран поставляет оружие, включая беспилотники, которые используются против гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник.