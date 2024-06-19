Семилетний палестинский мальчик был задержан израильскими оккупационными силами в день праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), а спустя несколько часов отпущен. Об это сообщила вчера организация Military Court Watch (MCW), которая документирует случаи взятия под стражу палестинских детей военными Израиля.

«С начала геноцидной войны в Газе произошло не менее 640 случаев ареста детей», — добавила правозащитная группа.

Бахаа Казем Хадж Мухаммад из города Аль-Мугайир стал последней жертвой этой жестокости, будучи задержанным в воскресенье, в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха, говорится в сообщении.

По словам MCW, Бахаа забрали из центра города, где он находился с группой детей. Его задержание в очередной раз продемонстрировало неоднократные вторжения оккупационных сил в палестинские города с целью преследования жителей или проведения кампаний по арестам, пояснили в ведомстве.

20-летний брат Бахаа, Али Казем Хадж Мухаммад, был задержан несколькими днями ранее, а дом его семьи подвергся вандализму со стороны оккупационных сил.

В настоящее время в израильских тюрьмах содержатся 250 несовершеннолетних палестинцев; многие из них подвергаются насилию, пыткам и допросам без присутствия опекуна или адвоката. Некоторых заставляли подписывать признания, написанные на иврите, который они не понимают.

Также издание Middle East Monitor, ссылаясь на группу MCW, опубликовало шокирующие цифры, характеризующие ситуацию, в которой пребывают несовершеннолетние палестинцы, арестованные израильской армией.

Согласно этой статистике, все несовершеннолетние содержались в заключении со связанными руками, 85% — с завязанными глазами, две трети подвергались физическому насилию, более половины из них были похищены ночью и никому из содержавшихся в заключении не предоставлялось возможности общаться с родными.