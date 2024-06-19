Генеральный штаб военно-морских сил, поддерживающий маршала Халифу Хафтара, объявил, что крейсер «Варяг» и фрегат «Адмирал Шапошников» — два российских военных корабля — прибыли на военно-морскую базу Тобрук на востоке Ливии с рабочим визитом.

В воскресенье состоялась церемония встречи российских военных кораблей, в ходе которой состоялся обмен приветственными словами, сообщается на странице прохафтаровского Генштаба в Facebook.

Согласно тому же источнику, визит направлен на укрепление сотрудничества и согласованности между двумя сторонами в области подготовки, технического обслуживания, технической и логистической поддержки. Кроме того, стороны стремятся содействовать обмену опытом и информацией, а также развивать морское военное сотрудничество.

По данным российского информагентства «ТАСС», два корабля зашли в египетский порт Александрия 10 июня, а 14 июня провели серию совместных учений с египетскими военными, после чего отбыли в Ливию.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), «Кремль, скорее всего, стремится защитить свои позиции в Ливии, чтобы использовать ее стратегическое положение для создания обычных и нерегулярных угроз Европе и продолжать использовать ее в качестве логистического плацдарма для деятельности в Африке к югу от Сахары».