Первый за последние 24 года визит российского лидера в КНДР завершился подписанием масштабного соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. Путин и Ким подписали договор, который станет основой двусторонних отношений двух стран и заменит три прошлых документа, подписанных в 1961, 2000 и 2001 годах.

Президент РФ назвал новое соглашение «‎фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу»‎.

Это соглашение подразумевает, что Россия и КНДР по сути становятся союзниками во внешней политике. Как отмечают эксперты, это будет закреплять реалии, уже существующие на земле — Россия продолжит поддерживать Северную Корею на полях Совбеза ООН, в то же время КНДР будет разделять внешнеполитический курс Кремля и поддерживать российское вторжение в Украину.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 18 июня пообещал «полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в проведении специальной военной операции (так российские власти называют вторжение в Украину — прим. TRT на русском) для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности».

Выступая перед саммитом, Путин поблагодарил Кима за поддержку в Украине и отметил: Москва и Пхеньян подпишут соглашение об укреплении партнерства, поскольку обе «борются против империалистической гегемонистской политики США и их сателлитов».

Вашингтон опасается, что КНДР и РФ тайно договорились о поставках северокорейского оружия, в частности, боеприпасов для российской армии. В обмен Москва передает Северной Корее экономическую помощь и технологии, в том числе для развития ядерной и ракетной программы Кима. Россия и КНДР отрицают военные поставки.

Северная Корея находится под жесткими санкциями Совбеза ООН за развитие ядерной программы. Россия также столкнулась с масштабными санкциями со стороны США и их западных партнеров. Однако в марте РФ заблокировала в Совбезе продление мониторинговой миссии ООН, тем самым усложнив соблюдение международных санкций против КНДР.