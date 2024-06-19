Во время хаджа в Мекке погибло по меньшей мере 550 паломников. Большинство из них скончались из-за проблем со здоровьем, вызванных сильной жарой, — 17 июня температура поднималась выше 50°C.

Как пишет AFP, среди погибших было не менее 323 египтян. Все они скончались из-за теплового удара. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 60 иорданцев.

Власти Саудовской Аравии сообщили, что в больницах находится свыше 2000 паломников, жалующихся на тепловой удар.

Власти Мекки направили на улицы города волонтеров, чтобы те раздавали холодные напитки и быстро тающее шоколадное мороженое. Кроме того официальные лица Саудовской Аравии посоветовали паломникам пользоваться зонтиками, пить много воды и избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня. Однако многие ритуалы хаджа, включая молитвы на горе Арафат предполагают пребывание на открытом воздухе в течение нескольких часов в дневное время.

Некоторые паломники сообщили СМИ, что видели неподвижные тела на обочине дороги с горы Арафат, службы скорой помощи Мекки не справляются с нагрузкой.

Хадж — один из пяти столпов ислама, и все мусульмане, имеющие возможность, должны совершить его хотя бы раз в жизни. Однако паломничество все больше страдает от изменения климата. Согласно саудовскому исследованию, опубликованному в прошлом месяце, температура в Мекке повышается на 0,4° каждое десятилетие. 17 июня температура в Большой мечети в Мекке достигла 51,8°C.

Около 1,8 млн паломников приняли участие в хадже в этом году, 1,6 млн из них — иностранцы.

Каждый год десятки тысяч паломников пытаются совершить хадж по неофициальным каналам, поскольку они не могут позволить себе дорогостоящие процедуры для получения официальных виз для хаджа. Это повышает риски, поскольку паломники не могут получить доступ к помещениям с кондиционерами, предоставляемым властями Саудовской Аравии на маршруте хаджа.

Ранее в этом месяце Эр-Рияд сообщил, что выдворил из Мекки сотни тысяч незарегистрированных паломников перед хаджем.