Израильские истребители разбомбили палатки в районе Аль-Маваси в Рафахе, ранее обозначенном военными как «гуманитарная зона», убив по меньшей мере семь палестинцев. Об этом сообщили местные СМИ.

Палатки, расположенные к северо-западу от Рафаха, были подожжены в результате ударов, которые были нанесены после полуночи в среду.

Израильские войска также разбомбили палатки в районе Хан-Юнуса на юге Газы и дома в лагере беженцев Нусейрат, добавляет палестинское агентство Wafa.

Кроме того, телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что в результате удара по дому в городе Газа погибли шесть человек, включая женщин и детей.

Удары были нанесены в тот момент, когда США подтвердили, что продолжают отправлять оружие Израилю, за исключением одной партии 2000-фунтовых бомб — ее отправка находится на стадии рассмотрения.

Заявление Вашингтона было сделано после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, в котором раскритиковал администрацию Джо Байдена, заявив, что она отказывает Израилю в военной помощи.

Издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Белый дом отменил американо-израильскую встречу высокого уровня по Ирану, которая была запланирована на четверг после выпада Нетаньяху.

«Это решение дает понять, что подобные трюки чреваты последствиями», - сказал один из американских чиновников.

По сообщениям американских и израильских источников, высшие советники Байдена были «разгневаны» этой видеопубликацией.

«Американцы в ярости. Видео Биби нанесло большой ущерб», - сказал изданию высокопоставленный израильский чиновник.