За последние два года количество украинцев, выступающих против уступок в переговорах с Россией, резко уменьшилось. Это следует из опроса Киевского международного института социологии.

Исследование проходило с 26 мая по 1 июня. Большинство украинцев по-прежнему исключают возможность компромиссов в переговорах с Россией, однако их доля снизилась — если в мае 2022 года более 80% жителей Украины были против уступок, то теперь таких 58%. При этом 30% респондентов считают, что нужно искать компромисс и быть готовым пойти на уступки России, чтобы завершить военный конфликт. Более 65% респондентов высказались за проведение референдума о возможных условиях соглашения с Россией.

Украинский лидер Владимир Зеленский с начала войны в феврале 2022 года последовательно отвергал призывы Москвы сдать территории. Перед швейцарским саммитом 15-16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов остановить войну, если Украина уступит все четыре области на востоке страны, на которые претендует Россия. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Ни одну из них РФ не контролирует полностью, но требует от Киева отдать эти территории.

В ответ Зеленский заявил, что предложение Москвы — это ультиматум, который Киев не будет рассматривать серьезно.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин пригрозил Украине: если Киев не примет российские условия, то дальнейшая переговорная позиция Москвы серьезно ужесточится.

Большинство опрошенных по-прежнему считают, что Владимир Зеленский занимает свою должность легально и должен оставаться президентом до окончания военного положения. Хотя Россия пыталась поставить под сомнение легитимность украинского лидера с тех пор, как в мае официально истек срок его полномочий на посту главы государства.

Поддержка решений Зеленского снизилась с 77% в сентябре прошлого года до 56%. Однако 70% опрошенных заявили, что политик должен оставаться президентом до окончания периода военного положения.