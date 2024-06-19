Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту главы НАТО, передает голландский канал NOS. По его данным, Венгрия и Словакия поддержали кандидатуру Рютте, тем самым сняв последние «но», мешавшие продвижению премьера.

Йенс Столтенберг пока не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ.

«После заявления премьер-министра (Виктора) Орбана я думаю, что очевидно, что мы очень близки к выбору следующего генерального секретаря, и я думаю, что это хорошая новость», — сказал генсек, похвалив Рютте.

«Я думаю, что Марк (Рютте) — очень сильный кандидат. У него большой опыт работы на посту премьер-министра. Он близкий друг и коллега, и поэтому я твердо верю, что очень скоро альянс примет решение о моем преемнике», — подчеркнул Столтенберг.

Главная задача следующего генсека — поддерживать борьбу Украины против российского вторжения, одновременно стараясь не втянуть альянс в прямой конфликт с Москвой.

За два года российско-украинской войны Рютте стал одним из крупнейших апологетов военной поддержки Украины со стороны Европы. Премьер неоднократно подчеркивал, что «абсолютно необходимо добиться поражения России на поле боя, чтобы обеспечить мир в Европе».

Под его руководством Нидерланды увеличили расходы на оборону выше порога в 2% ВВП, а также предоставили Киеву истребители F-16, артиллерию, беспилотники и боеприпасы.

Нидерланды также возлагают на Россию ответственность за уничтожение пассажирского самолета MH17 над восточной Украиной в июле 2014 года, в результате которого погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, 196 из них — граждане Нидерландов.

НАТО принимает решения о генсеке на основе консенсуса, поэтому любой кандидат должен получить поддержку от всех 32 членов альянса. Пока только Румыния, президент которой Клаус Йоханнис также претендует на должность генсека, официально выступает против кандидатуры Рютте.

На прошлой неделе нидерландский премьер посетил Будапешт и смог убедить премьера Виктора Орбана снять все ограничения.

Ранее Орбан выступал против кандидатуры Рютте, поскольку тот высказывал «проблематичные» мнения, включая идею о том, что Венгрии следует выйти из Евросоюза.