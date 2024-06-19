Белый дом 18 июня отменил встречу на высоком уровне с израильской делегацией. Причиной стало видео, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил США за задержку военной помощи. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

Издание отмечает: высшие советники президента Байдена «были в ярости» от видео. Посланник США Амос Хохштейн передал этот гнев непосредственно Нетаньяху во время встречи через несколько часов после публикации видео. Впоследствии Белый дом усилил свою реакцию, отменив встречу с израильской делегацией, прибывшей в Вашингтон.

«Это решение ясно дает понять, что за такие выходки будут последствия», — отметил неназванный чиновник США.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности сообщил Axios, что «американцы в ярости, видео нанесло большой ущерб».

Говоря по-английски, Нетаньяху заявил в видео, что «немыслимо, чтобы в последние несколько месяцев администрация (Байдена) удерживала оружие и боеприпасы для Израиля».

Публично Белый дом выразил недоумение. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что с начала израильского вторжения в Газу была приостановлена только одна партия оружия. В то же время другие партии на миллиарды долларов продолжали беспрепятственно поступать.

«Мы действительно не знаем, о чем он говорит», — констатировала политик.

В частном порядке команда Байдена была возмущена и шокирована неблагодарностью Нетаньяху, пишет Axios.

Амос Хохштейн сообщил Нетаньяху, что обвинения, сделанные в видео, были «неточными и неуместными».

Кроме того, главные советники Байдена решили отменить стратегический диалог по Ирану, который должен был включать в себя встречи с участием представителей Госдепартамента, Пентагона и спецслужб США, а также их израильских коллег.

Отношения между командами Байдена и Нетаньяху сейчас более напряженные, чем когда-либо за восемь месяцев, прошедших с начала вторжения Израиля в Газу. Это уже второй раз, когда встреча в рамках стратегического диалога по Ирану была отменена в последнюю минуту.