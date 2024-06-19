Глава МИД Канады Мелани Жоли 18 июня объявила, что страна вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников РФ.

Эти санкции вводятся в связи со смертью 16 февраля находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального и «продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека в России», уточнила Жоли.

В числе тех, кто попал под санкции, как отметил МИД Канады, — высокопоставленные должностные лица и сотрудники следственного управления России, пенитенциарной службы и полиции, которые «были причастны к жестокому обращению и смерти Навального».

Оттава вспомнила и внесла в список тех, кто, на ее взгляд, стоял за отравлением Навального нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» в 2020 году, а также тех, кто его незаконно задержал в московском аэропорту в 2021 году по возвращении в Россию. Власти РФ отрицают какую-либо причастность к отравлению Навального.

Министр Жоли также встретилась с Юлией Навальной, председателем Консультативного совета Фонда борьбы с коррупцией. Глава МИД подчеркнула, что Оттава продолжит «привлекать к ответственности тех, кто совершает нарушения прав человека».

Жоли сообщила Навальной, что Канада считает Кремль «полностью ответственным» за смерть ее супруга.

Канада ввела санкции против шести россиян в течение двух недель после смерти Навального, включая судью, прокурора и начальника исправительной колонии «Полярный волк», где умер оппозиционер.

Во время визита в Украину примерно через неделю после смерти Навального премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Владимир Путин «казнил Навального», потому что президент РФ «слаб и слишком напуган, чтобы встретиться с настоящим противником».

В Кремле отрицают причастность к гибели Навального, утверждая, что он потерял сознание во время прогулки в колонии.