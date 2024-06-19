Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) обвинило Израиль в возможных систематических нарушениях законов войны в ходе военной кампании в секторе Газа.

«Требование выбирать средства и методы ведения войны, которые избегают или минимизируют ущерб гражданскому населению, кажется, последовательно нарушалось в ходе кампании бомбардировок Израиля», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк.

В докладе рассматриваются шесть инцидентов с 7 октября по 2 декабря. По мнению УВКПЧ, израильские силы «могли систематически нарушать принципы различия, соразмерности и предосторожности при нападении».

«Мы посчитали важным опубликовать доклад, так как прошло уже 8 месяцев, а заслуживающих доверия расследований [Израиль] так и не провел», — отметила спикер УВКПЧ Равина Шамдасани.

Израильская миссия при ООН назвала анализ УВКПЧ «фактически, юридически и методологически ошибочным», заявив, что тот имеет «лишь частичную фактическую картину».

Воздушно-наземное вторжение Израиля в Газу унесло жизни более 37 400 палестинцев, по данным местных властей. УВКПЧ призвала Израиль провести расследования, «в противном случае потребуются международные шаги».