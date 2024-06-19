ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке пропалестинские активисты устроили сидячий протест возле штаб-квартиры Citibank
Сотни протестующих устроили сидячую забастовку возле штаб-квартиры Citibank в Нью-Йорке против действий Израиля в секторе Газа. Одно из главных требований - прекратить финансирование Тель-Авива. Citibank был основан в 1812 году. Это один из крупнейших инвестиционных банков в США по размеру активов. #США #Газа #Палестина
Сотни протестующих устроили сидячую забастовку возле штаб-квартиры Citibank в Нью-Йорке против действий Израиля в секторе Газа. Одно из главных требований - прекратить финансирование Тель-Авива. Citibank был основан в 1812 году. Это один из крупнейших инвестиционных банков в США по размеру активов. / Others
19 июня 2024 г.
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