В Нью-Йорке пропалестинские активисты устроили сидячий протест возле штаб-квартиры Citibank

Сотни протестующих устроили сидячую забастовку возле штаб-квартиры Citibank в Нью-Йорке против действий Израиля в секторе Газа. Одно из главных требований - прекратить финансирование Тель-Авива. Citibank был основан в 1812 году. Это один из крупнейших инвестиционных банков в США по размеру активов. #США #Газа #Палестина