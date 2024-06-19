Согласно новому отчету Конгресса, текущая численность американских войск в Иордании выросла до максимума за 20 лет. Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу 7 июня, что США разместили 3 813 человек в Иорданском Хашимитском Королевстве — почти на 20% больше, чем в декабре.

Текущая численность войск выше, чем когда-либо с момента вторжения США в Ирак в 2003 году, согласно официальным данным. Рост числа военных совпал с войной Израиля в Газе, в результате которой традиционно относительно стабильная Иордания оказалась в центре напряженных отношений между США и Ираном.

В январе в результате атаки беспилотника проиранских формирований из Ирака на американскую военную базу Tower 22 в Иордании погибли трое американских солдат и еще не менее 40 получили ранения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил тогда, что Ближний Восток находится в самом «опасном» моменте времени, по крайней мере, с 1973 года. Тогда, во время арабо-израильской войны, США перешли на третий уровень тревоги, самый высокий в мирное время.

В ответ США нанесли удары по 85 объектам в Ираке и Сирии, которые, по их мнению, использовались проиранскими прокси-формированиями и Революционной гвардией Ирана.

Иордания вновь оказалась в центре внимания, когда вместе с Великобританией, Францией и США помогла сбить иранские снаряды, пересекавшие воздушное пространство Иордании на пути к Израилю.

Иордания стала второй страной после Египта, подписавшей мирный договор с Израилем, но эти связи глубоко непопулярны среди иорданцев, большинство из которых имеют палестинское происхождение.

Усиление военного присутствия США в Иордании не является беспрецедентным. Королевство уже давно является для США стабильным плацдармом для борьбы с ДАЕШ и обеспечения интересов в регионе, а авиабаза Муваффак-Салти является ключевым центром для американских беспилотников и истребителей.

По меньшей мере 3000 американских военнослужащих работают в Иордании, которая заключила с Вашингтоном соглашение об обороне, позволяющее им иметь «беспрепятственный доступ» ко многим иорданским военным объектам.

Внутреннее давление на короля Иордании из-за его тесных связей с США только усилилось после начала войны в Газе. Популярность ХАМАС в Иордании резко возросла, и все чаще звучат призывы к тому, чтобы Амман разорвал мирный договор с Израилем.