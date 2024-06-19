Итак, саммит мира, о необходимости которого все время говорил официальный Киев, состоялся. 15 и 16 июня в Швейцарии прошел саммит мира, первая такого рода международная конференция по поиску путей завершения начатой Россией войны против Украины.

Главным успехом данного форума стало признание его участниками как «первого шага к мирному процессу». Немецкий канцлер Олаф Шольц сравнил саммит с «растением», которое сейчас поливается, чтобы оно выросло «большим». Основной месседж финального коммюнике заключался во взаимном уважении к международным законам и Уставу ООН, с фокусом на 3 пункта из 10, предложенных Зеленским в его формуле мира:

· ядерная безопасность,

· продовольственная безопасность,

· возвращение военнопленных, гражданских и украденных детей.

На саммите обсуждались эти три пункта, так как они вызывают меньше споров в мире. Это позволило привлечь к участию больше стран, особенно Глобального Юга. В итоге коммюнике поддержали 77 участников, свои подписи не поставили Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, а Китай проигнорировал саммит. Подписавшие итоговое коммюнике Ирак, Иордания и Руанда позже отозвали свои подписи. США на саммите представляли вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Для президента Зеленского Саммит мира — личная история. Он вложил в него много усилий, объездив множество стран и обзвонив множество лидеров, лично убеждая их принять участие. Украинский дипкорпус и центральный аппарат МИД под руководством Андрея Ермака активно работали над обеспечением максимального присутствия зарубежных участников на максимально высоком уровне.

После саммита участники на уровне советников и министров должны выработать планы по каждому из трех пунктов. Эти планы могут быть переданы РФ, если она захочет участвовать в следующем саммите мира, подчеркивает Зеленский. «Боремся за то, чтобы ее заставил мир», — добавил президент.

Несмотря на отсутствие некоторых больших стран, саммит показал, что Украина удерживает поддержку большей части стран-членов ООН. Коммюнике, хотя и не содержит механизмов воздействия на Россию, фиксирует основу для «достижения всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира в Украине».

Саммит показал, что у Украины есть план, соответствующий международному праву, дал толчок партнерам, поддерживающим Украину, и вовлек в процесс страны, которые ранее не были активными. Формула Зеленского позволяет поощрять партнеров, которые раньше не принимали активного участия, быть на стороне Украины.

Тем не менее Россия вряд ли согласится с этими пунктами. Условия не позволяют звать Россию на саммит, так как ее позиция противоречит позиции собравшихся на саммите. Но надо помнить: за стол переговоров никто добровольно не садится, обычно к этому принуждают. Путин может задуматься о паузе в войне, когда поймет, что теряет больше сил, чем может сгенерировать. Когда Россия поймет бесперспективность военных усилий, мирный механизм, формула будут готовы. Однако в настоящий момент требования России неприемлемы для Украины и большинства поддерживающих ее стран.

Выводы и перспективы

Саммит мира стал важным шагом на пути к мирному процессу. Несмотря на сложности и отсутствие некоторых ключевых стран, он продемонстрировал международную поддержку Украины. Украинская формула мира нашла отклик у многих участников, и дальнейшая работа над этими пунктами позволит укрепить международное сотрудничество и давление на Россию для завершения войны.