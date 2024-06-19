Ультраправый кандидат на пост премьер-министра Франции Жордан Барделла высказался по вопросу оказания помощи Украине в среду. «Я хочу, чтобы у Украины были в распоряжении боеприпасы и оборудование, необходимые для удержания фронта, но моя красная линия не изменится — не поставлять оборудование, которое может иметь последствия эскалации на востоке Европы», — заявил он.

«Поэтому я не планирую отправлять, в частности, ракеты большой дальности или другое оружие, которое позволит Украине наносить удары по российской территории», — отметил политик. Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной — «поддержка Украины и избежание всех рисков эскалации в регионе».

Лидер партии «Национальное объединение» также сказал, что в случае формирования правительства намерен соблюдать обязательства Франции перед НАТО, в том числе по увеличению расходов на оборону. «Я не планирую ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международном уровне», — отметил Барделла.

В ближайшее время во Франции намечаются досрочные парламентские выборы после того, как президент Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание на фоне успеха ультраправых сил на выборах в Европарламент.

Если партия «Национальное объединение» сформирует правительство, Макрон сохранит посты президента и главнокомандующего вооруженными силами. Однако конституция также наделяет премьер-министра определенными полномочиями в оборонной сфере, причем разграничение компетенций не является четким.

В этом случае Макрон лишится контроля над внутренней политикой, включая экономику, безопасность, иммиграцию и финансы. Это, в свою очередь, может повлиять на другие направления, такие как помощь Украине, поскольку для финансирования любой инициативы в рамках госбюджета потребуется одобрение парламента.