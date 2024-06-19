Угольный балкер Tutor, принадлежащий Греции, затонул в Красном море. Это подтвердили в среду службы спасения и Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Судно было обстреляно ракетами и начиненным взрывчаткой беспилотным катером 12 июня, сообщили в UKMTO.

Балкер Tutor, способный перевозить до 82 тыс. тонн, направлялся из российского порта Усть-Луга (Ленинградская область) в Иорданию.

UKMTO сообщило, что судно, предположительно, стало вторым кораблем, потопленным хуситами в регионе с ноября.

Хуситы заявляют, что их нападения на международные суда, идущие через Суэцкий канал в Красное море, совершаются в знак солидарности с палестинцами в Газе.

Два спасательных судна направлялись на поиски Tutor, когда им сообщили, что судно, предположительно, затонуло. Об этом сказал агентству Reuters Андреас Цавлирис, один из владельцев управляющей компании Tsavliris' Salvage.

Во вторник днем военно-морские силы сообщили судам, направлявшимся в этот район, что судно Tutor затонуло и что на месте происшествия обнаружены обломки и следы нефти.

«Так что мы отказались от миссии», — заключил Цавлирис.

На судне находились 22 члена экипажа с Филиппин, которые были эвакуированы 14 июня военными и отправлены на родину.

Один из членов экипажа, который, как предполагается, работал в машинном отделении судна Tutor во время нападения вблизи йеменского порта Ходейда, по-прежнему числится пропавшим без вести. Об этом сообщил Департамент по делам трудящихся-мигрантов Филиппин.

Судно Rubymar, принадлежащее Великобритании, стало первым судном, потопленным хуситами. Оно затонуло 2 марта, примерно через две недели после того, как по нему был нанесен ракетный удар.

Нападения хуситов вынудили судоходные компании перенаправить суда из Красного моря и Суэцкого канала на более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки, что привело к задержке поставок и повышению стоимости товаров.