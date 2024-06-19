Тель-Авив грозит вторжением в Ливан для борьбы с «Хезболлой». США опасаются, что столкновения между сторонами могут выйти за рамки контролируемого конфликта и тогда финансировать войну в Ливане придется Вашингтону.

На грани войны с Ливаном

Израиль готов начать широкую военную кампанию против ливанской «Хезболлы», об этом заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари. На прошлой неделе между сторонами шли ожесточенные бои, и теперь в Тель-Авиве задумались о том, чтобы начать наземную операцию против соседнего государства.

Ситуация вдоль ливано-израильской границы обострилась с начала мая, стороны ежедневно обстреливают позиции друг друга. В результате, как сообщает МИД Ливана, около 100 тыс. человек на юге стране были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских обстрелов, в Израиле же сообщали о том, что в похожей ситуации оказались 80 тыс. жителей севера страны.

Накануне израильские военные убили одного из высокопоставленных командиров «Хезболлы» — Талеба Абдуллу. Тогда ливанская группировка ответила массовым ракетным обстрелом севера Израиля, выпустив около 200 ракет. При этом часть из них израильская ПВО не смогла перехватить, в результате чего в некоторых районах вспыхнули пожары.

О том, что это может спровоцировать Тель-Авив на широкомасштабную войну, говорят представители сил ООН в Ливане. Они опасаются, что существует «очень реальный риск» полноценного военного конфликта.

Особенно сильно войны между Израилем и Ливаном опасаются в Вашингтоне. Американские чиновники боятся, что Тель-Авив может начать полномасштабную войну с «Хезболлой» и не справится без помощи Вашингтона, тогда финансировать военную кампанию Израиля придется американцам.

В США интерпретируют недавние удары Тель-Авива по территории соседней страны и последовавшие за этим ответные ракетные удары по израильской территории как подготовку к полномасштабному нападению со стороны израильской армии. В частности, чиновники, на которых ссылаются американские СМИ, предполагают, что, в отличие от войны в секторе Газа, к возможной конфронтации с «Хезболлой» израильские военные готовились уже много лет.

США не хотят новой войны Израиля

Вашингтон добивается от ливанских регулярных сил, чтобы они взяли на себя ответственность за формирование на границе буферной зоны для предотвращения обмена ударами. Ранее в американской столице принимали командующего армией Ливана Джозефа Ауна.

Отговорить от эскалации Вашингтон пытался и израильтян. Как пишут американские СМИ, в последние недели администрация Байдена старалась предостеречь Тель-Авив от войны с «Хезболлой».

В США опасаются, что в случае разрастания конфликта Иран может массово направить в Ливан свои парамилитарные формирования со всего региона. К тому же американские власти обеспокоены тем, что Израиль готов открыть очередной фронт без четкой стратегии и анализа возможных последствий. Лучшим способом предотвращения войны на ливано-израильской границе США считают заключение сделки между Израилем и ХАМАС.

На фоне происходящего США направили в Тель-Авив и Бейрут старшего советника американского президента Амоса Хохштейна. Главная цель его приезда — постараться отговорить стороны от масштабной эскалации.

Ранее Амосу Хохштейну уже удавалось помочь Израилю и Ливану наладить отношения. Осенью 2022 года страны смогли договориться о разграничении морского шельфа. Однако сейчас это будет непросто. Хохштейн ведет переговоры с ливанским правительством, которое не имеет необходимого влияния на «Хезболлу», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь зачастую игнорирует мирные инициативы США.

С визитом пожалует

В ближайшее время в Вашингтон отправится министр обороны Израиля Йоав Галант для того, чтобы обсудить с американскими властями обстановку в Газе и на границе с Ливаном. В США он отправится по приглашению шефа Пентагона Ллойда Остина. Эта поездка станет второй за время войны в секторе Газа. В прошлый раз он убеждал американцев не перекрывать оружейные поставки Тель-Авиву.

Точная дата визита пока не называется, однако предположительно она пройдет после выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху на заседании обеих палат Конгресса. При этом приглашения на встречу в Белый дом израильский премьер так и не получил.

На фоне происходящего в роли посредника захотела выступить Франция. В частности, президент страны Эммануэль Макрон на саммите G7 заявил, что Вашингтон и Париж договорились о возможности запуска трехстороннего формата с участием Израиля, Ливана, США и Франции. Однако в Тель-Авиве дипломатическое вмешательство Парижа сразу отмели.

Американцам придется помогать

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что идет ползучая эскалация между Израилем и Ливаном.

«На днях израильтяне ликвидировали наиболее высокопоставленное лицо «Хезболлы» за все время конфликта. Ставки вдоль ливано-израильской границы постоянно повышаются. Другое дело, что пока это не перерастает в полномасштабную войну, как минимум, потому что Ирану это не нужно, Тегерану нужно оказывать контролируемое давление, причем уровень давления везде варьируется», — отметил политолог.

Он добавил, что «Хезболла» использует один вид давления на Израиль, йеменские хуситы — другой.

«Ирану — тому государству, которое поддерживает «Хезболлу» и хуситов, война не нужна, но ему нужно оказывать постоянное давление на израильтян. Для израильского руководства вариант полномасштабного конфликта — это вариант, когда совсем уже все будет плохо, это такой джокер в рукаве», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, США не допустят, что их союзник будет побежден или серьезно пострадает.

"Куда американцы пойдут из Израиля, особенно в контексте подготовки к выборам? Для Байдена это было бы политическим самоубийством. США будут вынуждены финансировать этот конфликт между Израилем и Ливаном, если он начнется, хотя для Байдена это крайне неприятный сценарий. Напротив, он хотел бы, чтобы ситуация на палестино-израильском и ливано-израильском фронтах успокоилась, и он смог бы без проблем пройти процедуру выборов", — резюмирует аналитик.