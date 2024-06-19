Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение. Об этом он написал в соцсети Х.

Шаппс охарактеризовал сцены, сопровождавшие визит Путина в Северную Корею как «странные» и подчеркнул, что их следует воспринимать серьезно.

«Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать», — отметил министр.

Первый за последние 24 года визит российского лидера в КНДР завершился подписанием масштабного соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. Путин и Ким подписали договор, который станет основой двусторонних отношений двух стран и заменит три прошлых документа, подписанных в 1961, 2000 и 2001 годах.

Президент РФ назвал новое соглашение «‎фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу»‎.

Это соглашение подразумевает, что Россия и КНДР по сути становятся союзниками во внешней политике. Как отмечают эксперты, это будет закреплять реалии, уже существующие на земле — Россия продолжит поддерживать Северную Корею на полях Совбеза ООН, в то же время КНДР будет разделять внешнеполитический курс Кремля и поддерживать российское вторжение в Украину.