Риск распространения саранчи из приграничных регионов России остается высоким. В связи с этим Министерство сельского хозяйства Казахстана направило письмо российскому ведомству с просьбой контролировать нашествие насекомых.

Особую тревогу вызывают Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где недавно были зафиксированы случаи появления саранчи из Оренбургской области.

«Вице-премьер Серик Жумангарин отрабатывает ситуацию с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Кроме того, министр Айдарбек Сапаров договорился с коллегой из России Оксаной Лут, что РФ усилит контроль за распространением саранчи на приграничных территориях», — сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.

В ведомстве добавили, что защитные мероприятия проводятся и в других регионах страны.

Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о том, как в Казахстане идет борьба с саранчой.

«Саранча, которая летает, не опасна. Сейчас в Европе, Америке по летающей саранче никто уже не работает. Только мы по ней работаем. Потому что, когда она разлетается — откладывает на большой территории свои яйца. В прошлом году мы получили плюс один миллион. Плюс 1,5 млн прошлых — 2,5 млн стало. Но это не значит, что эти яйца везде разбросаны. Это просто прогнозируемый участок работы. Я в Туркестанской области три дня провел, объехал семь районов из 11 — прогнозируемый участок порядка 700 тыс. га. Но работы провели на площади только 250-260 тыс.», — сказал Жумангарин.

Чиновник добавил, что саранча — это стадное насекомое и сосредоточена в определенных очагах, дальше которых не расползается.