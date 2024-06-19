Доисторический комплекс Стоунхендж в Англии стал мишенью экологических активистов из движения Just Stop Oil, которые в среду распылили на его древние камни оранжевую краску. Акция была направлена на привлечение внимания к проблемам экологии и требование от правительства Великобритании скорейшего отказа от использования ископаемого топлива.

Оба активиста были задержаны на месте. Just Stop Oil заявили, что выбрали Стоунхендж для своей акции накануне дня летнего солнцестояния, когда комплекс посещают тысячи туристов. Один из участников, 21-летний студент Оксфордского университета Найам Линч, пояснил, что Стоунхендж символизирует гармонию человека с природой, которая сейчас серьезно нарушена.

Экоактивисты настаивают на том, чтобы правительство Великобритании прекратило все новые проекты по добыче нефти, газа и угля, и перешло на возобновляемые источники энергии к 2030 году.

The Guardian сообщает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил акцию, назвав ее актом вандализма. Недовольство выразили также туристы и гиды, посетившие археологический памятник. Гиды отметили, что на камнях Стоунхенджа растут редкие мхи и лишайники, которые могут пострадать от распыленной краски.

Just Stop Oil выступает за прекращение выдачи новых лицензий на разведку и добычу ископаемого топлива. Активисты движения проводят различные акции гражданского неповиновения, включая блокировки дорог и перформансы в музеях, где они обливают краской известные произведения искусства.