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Пирс для гумпомощи в Газу снова откроют
США после ремонта повторно откроют временный пирс, который использовался с 17 мая для доставки гуманитарной помощи в Газу
Пирс для гумпомощи в Газу снова откроют
США снова откроют временный пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу / Photo: Reuters
19 июня 2024 г.

США снова откроют временный пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу, который был поврежден в конце мая, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Райдер отметил, что пирс, использовавшийся с 17 мая, будет восстановлен и вернется на место в Средиземном море на этой неделе.

«Мы ожидаем, что он снова заработает на этой неделе», – сообщил он.

США также продолжат операции по сбросу гуманитарной помощи с воздуха.

«Что касается сбросов с воздуха, то у нас есть возможности, и мы намерены продолжать осуществлять воздушные десантирования», – добавил Райдер.

С 17 мая грузовики с гуманитарной помощью начали использовать временный пирс, построенный США возле Газы, для увеличения объема поставок в осажденный сектор, где сотни тысяч людей сталкиваются с гуманитарным кризисом. Однако в конце мая пирс был временно убран после того, как часть конструкции была повреждена.

Разочарованный отсутствием сотрудничества со стороны Израиля в вопросе доставки гуманитарной помощи в Газу, президент США Джо Байден приказал построить временный пирс в марте, что, по словам американских чиновников, было попыткой увеличить количество гуманитарных грузов.

Однако объем доставленной помощи значительно отставал от требований, сформулированных официальными лицами и ООН. Это вызвало обеспокоенность американских законодателей и критиков, которые ставят под сомнение эффективность и целесообразность проекта, траты на который составили более 300 млн долларов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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