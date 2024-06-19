Глава ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла пригрозил возможным вторжением в Галилею и эскалацией конфликта с Израилем.

В своем телевизионном обращении, посвященном памяти полевого командира движения Талеба Абдаллы, Насралла заявил: «Вторжение в Галилею остается на повестке дня, если конфликт будет развиваться».

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий против Израиля возможно только при условии прекращения войны в Газе.

«Мы продолжим поддерживать Газу и готовы ко всему. Мы не боимся. Наше требование ясно: полное и постоянное прекращение огня в Газе», — сказал Насралла.

Насралла отметил, что план Израиля и США по прекращению огня с ХАМАС не предусматривает постоянного мира. Он также добавил, что «Хезболла» не стремится к эскалации, но Израиль усиливает свои силы на севере, что влияет и на фронт в секторе Газа.

«Если Израиль начнет против нас тотальную войну, наши ракеты и беспилотники достигнут Хайфы — в Израиле не будет ни одного места, защищенного от наших атак. У нас есть база целей, и мы можем достигнуть любой точки в Израиле по воздуху, морю или суше», — заявил Насралла.

Лидер «Хезболлы» также пригрозил греческой администрации Кипра, заявив, что Кипр будет втянут в войну, если окажет помощь Израилю, например, предоставив свои аэропорты и базы. На греческой стороне Кипра расположены две авиабазы британских ВВС — Акротири и Декелия.

18 июня Ливан посетил специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн. Ливанские медиа сообщают, что Хохштейн передал правительству Ливана израильский ультиматум: если «Хезболла» не отведет силы от границы, Израиль «потеряет терпение» и атакует. По данным СМИ, «Хезболла» заявила Хохштейну, что не боится угроз и предупредила, что нападение на Ливан будет равнозначно нападению на Иран.