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Армения оставила ОДКБ без внимания
Ереван не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян
Армения оставила ОДКБ без внимания
Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян / Фото: МИД Армении / Others
19 июня 2024 г.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алматы. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее, 13 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Мы заморозили свое участие в ОДКБ. Следующим логическим шагом станет выход из Организации. В программе правительства мы не говорили, что останемся членом ОДКБ. Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы».

Пашинян добавил, что окончательное решение о выходе из ОДКБ будет принято в зависимости от ситуации: «Когда это произойдет – мы решим. Возможно, через месяц, возможно, через год или три года».

Ранее МИД РФ заявил, что Армения отказалась от внесения начисленных взносов в ОДКБ, что вынуждает корректировать бюджет организации.

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян объявила в середине мая о решении Еревана прекратить финансирование ОДКБ в 2024 году.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год. Соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности сейчас прорабатывается», — прокомментировали решение Армении в МИД России.

В министерстве также подчеркнули, что Москва считает, что у Еревана остаются финансовые обязательства по Уставу ОДКБ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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